Verviers : la liste du CDH est complète

La liste du CDH est complète à Verviers pour les prochaines élections communales. Le parti vient de présenter ses dix derniers candidats, tous entre la 18ième et la 36ième place. Voici leurs noms et leurs quartiers et villages d'origine : Pascale Breuer de Heusy, Marie Capocci du quartier des boulevards, Luc Mathues du centre-ville, Naima Aktou d'Ensival, anne Schillings de Petit-rechain, Marie-Claire Vercaempst de Heusy, Alexis Fary de Petit-Rechain, Nathalie Maxet de Polleur, Jacques Servais de Mangombroux et Marie Carlens du quartier des Hougnes. Cette dernière est une transfuge d'Ecolo. Marc Elsen, tête de liste, se présente pour la dernière fois. Il ne cache pas son ambition de reconquérir le fauteuil de bourgmestre abandonné en 2015 à contrecoeur.