Verviers : la chocolaterie Darcis est sauvée

Cette bonne nouvelle pour la chocolaterie Darcis à Verviers. Le tribunal de l’entreprise de Liège a homologué son plan de réorganisation judiciaire.

Ce plan avait reçu l’aval des créanciers de Darcis.

Jean Philippe Darcis avait été mis à l’arrêt forcé de ses activités à la suite d’un double incendie criminel en 2016, à un moment où il investissait en plus dans sa nouvelle chocolaterie.

Un coup du sort qui avait plombé la trésorerie de la chocolaterie.

Finalement après avoir fermé certains magasins, recentré son activité et trouvé de nouveaux investisseurs, Darcis a su convaincre ses créanciers et le tribunal de la viabilité de son entreprise.

Darcis sort la tête de l’eau et peut donc rebondir plus sereinement pour le plus grand plaisir des papilles des amateurs de macarons et chocolats.