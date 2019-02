Verviers: la bibliothèque va déménager au grand bazar

A Verviers, la bibliothèque communale va déménager. Elle va s'installer dans les locaux de l'ancien grand bazar en plein centre ville. Ce n'est pas pour tout de suite. Le projet est dans l'air depuis près d'un an et il faudra sans doute encore autant de temps pour qu'il se concrétise.

Ramener du passage en ville

Construit en 1896, le grand bazar est devenu propriété de la ville en 2015. Au rez-de-chaussée, il reste des commerces mais les étages ont été désertés par les magasins. En déboursant près de 4 millions d'euros, le but de la ville était de garder ce bâtiment historique et de ramener des gens en ville en créant de l'activité publique générant du passage. L'idée de la bibliothèque a donc germé: " on sait que la bibliothèque amène beaucoup de monde, des parents qui amènent les enfants le mercredi après midi par exemple, qui écoutent les contes et pendant ce temps les parents peuvent peut-être consommer en ville", explique la bourgmestre Muriel Targnion.

Le projet prévoit également un hub créatif, du coworking (bureaux partagés) et une belle salle polyvalente dans la verrière au dernier étage. La bibliothèque devrait, elle, occuper les trois premiers étages.

Le poids des livres

Si l'idée a mis un peu de temps à faire son chemin, c'est qu'il fallait s'assurer de sa faisabilité car déménager quelques 250 000 ouvrages , ce n'est pas une mince affaire.

Le principal souci était le poids de ces ouvrages. Une étude de stabilité a donc été commandée. Vendredi dernier, la ville de Verviers a reçu le feu vert: les étages peuvent supporter tous ces volumes.

L' école du centre étendue

La bibliothèque communale est actuellement installée dans des locaux juste en face de l'hôtel de ville. Ce bâtiment ne restera pas vide: "nous voulions aussi répondre aux préoccupations de l'école communale du centre qui manque de classes et de place. Il y a de plus en plus d'inscriptions et certains enfants sont dans des classes-containers. L'actuelle bibliothèque sera donc transformée en classes", ajoute la bourgmestre.

L'auteur de projet va à présent peaufiner son dossier puis il faudra effectuer les travaux nécessaires pour accueillir la bibliothèque au grand bazar et les classes à la bibliothèque. Ce qui prendra quelques mois.