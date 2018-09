Verviers: l'urgence d'une majorité forte et cohérente pour sortir du marasme

Avec un taux de chômage qui approche les 25%, avec 30% de cellules commerciales vides et une pauvreté qui ne cesse d'augmenter, à Verviers, il y a urgence.

Pour sortir la ville du marasme: 10 listes se présentent au suffrage de l'électeur. C'est du jamais vu! Un signe sans doute également du sentiment de certains citoyens qui ne croient plus en la capacité des partis traditionnels à trouver des solutions au déclin de l'ancienne cité lainière.

Dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin de 2012, PS (12), CDH (11) et MR (10) se sont partagés le pouvoir pendant 6 ans. Pas de façon harmonieuse puisque des questions de personnes ont bloqué la majorité CDH-MR. Le divorce a été prononcé et a remis en selle le PS aux commandes avec le mayorat pour Muriel Targnion et dans ses bagages le CDH.

Trio ou quatuor de candidats bourgmestres

Très logiquement, les partis qui ont été dans la majorité souhaitent la poursuite des projets entamés: Verviers , ville conviviale (le réaménagement du centre ville pour lequel les subsides FEDER sont acquis), la construction de la nouvelle cité administrative , l'aboutissement du projet de rénovation du Grand Théâtre (qui prendra une dizaine d'années et cherche encore une partie de subsides) et une décision définitive sur le fameux centre commercial ( près de 15 ans pour ce dossier) censé redynamiser le centre de Verviers. Un projet dont le permis socio-économique est actuellement recalé à la région wallonne. C'est pour ce projet qu'à l'origine une série de cellules commerciales et de logements ont été expropriés et restent désespérement vides.

Le PS met aussi l'accent sur un master plan pour l'entrée Ouest à Verviers (rue de Limbourg). Le CDH place le citoyen en héros de son projet H et verrait bien se créer un village d'entreprises au centre ville. Quant au MR , il souligne encore la nécessité de redorer l'image de marque de Verviers à l'extérieur et d'enrayer le sentiment d'insécurité au sens large avec une efficacité plus grande des amendes administratives pour les petites infractions et incivilités.

La bourgmestre actuelle espère rempiler. Maxime Degey (MR) et Marc Elsen (ancien bourgmestre CDH) sont également candidats bourgmestres sans oublier Freddy Breuwer, recordman de voix MR il y a 6 ans.

Avec ses 3 sièges et un nouveau leader (Jean Sébastien Mahu), ECOLO voudrait qu'on arrête de mettre tous les oeufs dans le même panier (ex: le centre commercial). ECOLO qui voudrait aussi pouvoir mettre en place un plan de rénovation des façades intéressantes du patrimoine verviétois.

Dans un langage plus fleuri, la tête de liste du Parti Populaire (Bruno Berrendorf) et conseiller sortant veut aussi mettre un terme aux projets "de Cléopâtre" dit il en ciblant la bourgmestre.

Eparpillement de voix

"La multitude de nouvelles petites listes atteste de l'insatisfaction des citoyens", explique la tête de liste de DéFi (Marija Matula), une nouvelle formation sur la scène politique verviétoise. DéFi qui prône l' intégration par l'éducation et la culture , dénonce la démesure de certains projets et souhaite revoir le mode de décision en consultant plus le citoyen

DéFi pourrait grapiller des voix au centre droit. Le MR pourrait aussi être affaibli par Nouveau Verviers, le parti fondé par un ex échevin et conseiller libéral. Avec un avocat (Jean François Chefneux) novice en politique à sa tête, Nouveau Verviers a l'ambition de dépasser les clivages de partis, d'avoir une politique à moyen et long terme et de faire participer le citoyen aux décisions. Dans les projets: une liaison mobilité douce d'un côté à l'autre de Verviers , un projet qui ressemble à la Vesdrienne soutenu par la majorité entre Limbourg, Verviers et Pepinster.

A l'extrème droite, on notera encore la présence de la Droite Citoyenne et des identitaires de Nation.

Sur sa gauche le PS devra faire face au PTB de Lazlo Schonbrodt. Son objectif: faire entrer sa formation au conseil communal pour faire bouger les lignes avec une priorité absolue la lutte contre la pauvreté , le chômage et le manque de logements abordables. L'idée est aussi de créer une maison de la solidarité par quartier.

Stopper les querelles de bac à sable, c'est le mot d'ordre... dans une majorité à deux maximum espère le PS, ...dans une équipe où on aurait le mayorat souhaite le MR..avec un partenaire à la loyauté sans faille ajoute le CDH.