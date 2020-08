Verviers : l'échevine Sylvia Belly lâche le clan Targnion

La situation politique verviétoise reste parsemée de soubresauts et la bourgmestre Muriel Targnion ne compte désormais plus ses alliés que sur les doigts d’une seule main. L’échevine de l’Instruction publique Sylvia Belly vient de faire savoir qu’elle se ralliait au " PS officiel ", lâchant par là le camp Targnion.

" Le contexte politique verviétois de ces dernières semaines a été intense et tumultueux. Mon rôle en tant qu’Echevine est de tout faire pour que le service rendu au citoyen, via mes attributions soit le plus efficient possible. Je suis entrée en politique en 2018, en devenant Echevine de l’Instruction publique, de la Population, de la Jeunesse, des Plaines et des Ecoles des devoirs. J’y travaille depuis le premier jour avec enthousiasme et détermination. Le Parti Socialiste m’a permis de vivre cette expérience. Je me dois de poursuivre à ses côtés dans un objectif d’apaisement et de mise en place d’une équipe soudée dans laquelle il sera possible, pour tous, de travailler sereinement afin d’affronter, pour notre ville, les défis présents et à venir ", indique-t-elle dans un communiqué de presse et sur les réseaux sociaux.

Par cette décision, le " clan Targnion " se réduit donc à trois élus sûrs (Muriel Targnion, Alexandre Loffet et Laurie Maréchal) et, pour le moment, l’échevine Sophie Lambert, cependant bourgmestre possible, dans ce cas pour le camp du PS officiel.

Dans le même temps, l’ensemble des élus cdH a fait savoir qu’il soutenait le cartel formé du MR, de Nouveau Verviers, du cdH et de l’indépendant Bernard Piron. Un cartel disposant de 15 sièges sur 37 et qui rappelle régulièrement son union. Si cette union reste soudée, il apparaît incontournable pour la formation d’une nouvelle majorité. Un tel cas de figure ne rendrait plus le PS incontournable pour celle-ci puisqu’en s’alliant aux écolos, ce cartel disposerait de 19 sièges et pourrait être éventuellement soutenu par les élus du clan Targnion. Dans ce cas de figure, c’est l’actuel premier échevin MR, Maxime Degey, qui pourrait être appelé à ceindre l’écharpe mayorale.