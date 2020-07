Verviers : incendie politique au PS

Muriel Targnion bientôt exclue du parti, L'USC et la fédération sous tutelle, des élus menacés d'exclusion, un président démissionnaire et une jeune candidate qui demande au parti de cesser d'utiliser sa photo. L'affaire Aydin - Targnion aura réussi à faire exploser le PS verviétois.

Beaucoup d'amertume aussi chez les élus socialistes menacés d'exclusion. Jusqu'hier, Alexandre Loffet présidait la fédération d'arrondissement. "Je présume que je ne la préside plus puisque le parti nous a mis sous tutelle et menace de nous exclure. Nous avons tous reçu un mail nous annonçant une exclusion de facto de tous les conseillers communaux qui signeraient [un nouveau pacte de majorité avec le CDH].

Un vote de la majorité des élus

Nous sommes quand même huit membres du groupe socialiste à avoir signé cette motion, dont sept élus. Je pense que nous sommes des gens bien, qui n'avons rien à nous reprocher. C'est très interpellant sur les méthodes du PS. Il y a quand même eu un vote de la majorité des élus pour dire que nous ne pouvions plus travailler avec monsieur Aydin parce que ça insécurise tout le fonctionnement de la Ville de Verviers."

"En posant ce choix, le PS favorise une minorité par rapport à une majorité" s'offusque l'échevine Sophie Lambert. "On nous met sous tutelle." renchérit Alexandre Loffet. "On nous interdit de prendre la moindre initiative politique pour essayer de stabiliser la majorité verviétoise, alors que dans le même temps, d'autres membres du PS prenaient des contacts avec des partenaires ou avec des conseillers socialistes, avec l'aval de Paul Magnette d'après eux, pour les inciter à constituer une majorité autour d'Hasan Aydin et nous liquider.

"On exclut des gens qui sont membres depuis cinquante ans"

Ca, visiblement, c'est normal. Par contre, nous, quand nous essayons de trouver une solution à la crise, ça vaut exclusion d'office sans même demander aux militants ce qu'ils en pensent. C'est un peu deux poids deux mesures pour faire fi de tous les reproches qui sont faits à Hasan Aydin pour sa gestion et ses méthodes, on exclut huit personnes, dont des gens qui sont au PS depuis cinquante ans, c'est assez surprenant"

Muriel Targnion, elle, n'a pas souhaité nous répondre en interview. Elle préfère laisser parler ses échevins, manière de montrer qu'elle est soutenue. C'est, il ne faut pas s'y tromper, une stratégie de communication. A l'heure d'écrire ces lignes, la procédure d'exclusion du Parti Socialiste ne visait encore que la bourgmestre dissidente Muriel Targnion et pas ses partisans. Ici, c'est une stratégie de la part du PS qui pense encore pouvoir faire revenir ces dissidents dans le droit chemin.