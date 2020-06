Verviers implique ses citoyens dans la recherche de solutions à la malpropreté

Verviers veut améliorer sa propreté publique. Il y a eu depuis le début de l’année le passage aux conteneurs à puce, mais aussi la réalisation d’un plan de propreté.

Dans ce cadre, les points noirs ont été identifiés via une consultation de la population. C’est à présent un nouvel appel à participation qui est lancé pour cette fois proposer des solutions pour ces points noirs.

" Les points vraiment problématiques, c’est tout ce qui est les abords de voiries et la proximité directe de tous les outils de collecte de déchets, à savoir les conteneurs collectifs enterrés, les poubelles publiques, les bulles à verre et à vêtements ", explique Jean-François Chefneux, échevin de la propreté publique.

" Nous avons identifié les problèmes et maintenant chacun est appelé à participer à la construction d’une solution. Et donc on invite les gens à formuler des idées qui permettront de nous aider à résoudre les problèmes identifiés. On va les étudier et ça débouchera sur des fiches actions. C’est l’identification d’actions possibles, avec un objectif, avec la quantification des moyens et peut-être une priorisation. Une fois que ces fiches seront établies, il faudra les amener sur la table du Collège communal pour voir ce qu’on peut réaliser, ce par quoi on doit démarrer, tout en sachant qu’on est parti sur un travail de plusieurs années ", détaille encore l’échevin.

La participation se fait jusqu’au 8 juillet via l’adresse Internet propretecommunale-monavis.be