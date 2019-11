Verviers : grève au CHR pour une prime de fin d'année non payée

C’est la grogne au CHR de Verviers. Le personnel affilié à la CGSP réclame toujours le paiement intégral de la prime de fin d’année. Ce mardi, le personnel a manifesté sa colère par une action de grève. Certains services tournaient donc au ralenti.

En fait, le personnel avait accepté certains sacrifices il y a quelque temps quand les finances de l’institution étaient au plus mal. Depuis lors, la situation a évolué. "Il y a de l’argent pour payer l’intégralité de la prime ", explique Jean Claude Servais, CGSP, " et avant de signer tout nouveau protocole pour 2020, on voudrait que l’institution paye l’intégralité des primes, qu’on ne parle plus d’avances et qu’à l’avenir, on revienne à un système normal. Il n’est pas légal de remplacer cette prime qui compte pour la pension par des chèques repas et autres".

Le syndicat socialiste espère une avancée de la direction. Une assemblée du personnel devrait avoir lieu début de la semaine prochaine.