Verviers : fidèle à Muriel Targnion, Laurie Marechal a rendu sa carte du PS

La jeune conseillère communale verviétoise Laurie Marechal quitte le Parti Socialiste. C'est elle, déjà, qui avait demandé au PS de retirer la photo d'elle qui ornait la façade du parti à Bruxelles. Ce deuxième acte d'éclat est sa manière de répondre à l'exclusion de Muriel Targnion, celle qui lui avait mis le pied à l'étrier en politique.

"J'ai envoyé un courriel à la fédération pour dire que je ne voulais plus faire partie d'un parti dans lequel je ne me reconnaissais plus. J'y pensais depuis deux ou trois semaines, suite à la mise sous tutelle [de l'union socialiste communale de Verviers]. Cette mise sous tutelle du parti à Verviers, elle n'est pas vraiment démocratique parce que si nous on fait des choix et qu'on a la majorité, la décision du parti national de nous mettre sous tutelle ne se justifie pas.

L'annonce de l'exclusion de Muriel Targnion m'a décidée à rendre ma démission. Je ne me vois pas dans un parti traditionnel. Je me laisse du temps pour réfléchir. Je vais continuer à siéger, mais comme conseillère communale indépendante. C'est une décision que j'ai prise tout à fait toute seule. "