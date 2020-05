Verviers : ecolo réclame des conseils communaux "en vrai"

Le virtuel et ses bugs, ecolo Verviers en a assez. Les verts redemandent des conseils communaux "en présentiel". Ils dénoncent une retransmission du conseil communal-vidéoconférence de lundi sur Youtube catastrophique, interrompue par de nombreux problèmes techniques. La confidentialité du huis-clos n'est pas garantie ajoute ecolo. Il faut, exige Nezha Darraji, que les conseillers se revoient en vrai.

"Le conseil rediffusé sur Youtube en live a buggé une bonne dizaine de fois. En ce qui concerne le huis-clos, il faut bien se dire que chaque conseiller est chez lui dans sa maison et ne peut pas garantir d'être seul.

Ce qu'on demande, c'est qu'enfin le conseil communal, qui ne s'est plus tenu physiquement depuis le 10 février, se tienne vraiment en présence de tous. C'est possible. On le fait dans d'autres communes en respectant les règles sanitaires. Il suffirait d'une grande salle, un hall de sports, avec chacun sa table. Si c'est possible ailleurs, c'est aussi possible à Verviers."

La présidente Stéphanie Cortisse et la bourgmestre Muriel Targnion bottent en touche : la région recommande pour l'instant les conseils virtuels. Ce n'est pas la vidéoconférence qui a buggé, mais sa retransmission video sur Youtube. Quand au huis clos, Muriel Targnion remarque que depuis longtemps la technologie du gsm pourrait permettre d'écouter ce qui s'y dit en secret.