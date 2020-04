Verviers: échauffourées et coup de couteau pour un différend entre familles

Deux individus, un Verviétois de 19 ans et un Disonais de 21 ans, ont été interpellés jeudi après-midi dans le cadre de l'enquête relative aux échauffourées survenues mercredi soir dans le quartier d'Hodimont, à Verviers.

Mercredi vers 20 heures, une première altercation est survenue, Pont du Chêne, entre membres de deux familles déjà en froid. Un homme de 28 ans a été blessé au bras par le couteau d'un de ses adversaires. Trois personnes, dont une a été formellement identifiée, sont impliquées dans cette bagarre.

Le ton est ensuite encore monté d'un cran lorsque des proches du blessé sont venus à la rescousse pour s'en prendre au clan adverse. Menaces , échanges de coups , la police a du intervenir en nombre pour ramener le calme et disperser des dizaines de personnes qui s'étaient soudain rassemblées dans le quartier , sans masque et sans distanciation sociale.

Deux individus ont donc été interpellés . Le premier est poursuivi pour coups et blessures avec incapacité et port d'arme prohibés pour son implication présumée dans la première scène. Le second doit lui répondre de coups simples dans la deuxième bagarre.