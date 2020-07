Verviers : des rues refaites en pavés au grand dam des PMR

Même si les avancées ont été nombreuses ces dernières années, des difficultés de déplacement en rue subsistent pour les personnes à mobilité réduite. Celles-ci n’hésitent pas à manifester leur mécontentement surtout quand il s’agit de nouveaux aménagements urbains. C’est le cas par exemple à Verviers et Bruxelles où des pavements esthétiques mais inégaux viennent d’être réalisés au grand dam des personnes en chaise roulante.

Il n’y a aucun pavé qui est égal à l’autre

Bernadette Bonaventure nous a fait revivre la mésaventure qu’elle a vécue en chaise roulante dans le centre de Verviers où plusieurs voiries et trottoirs viennent d’être refaits en pavés à l’ancienne. Le coup d’œil est joli mais… "La chaise bouge dans tous les sens et on bute sur chaque pavé. Il n’y a pas un pavé qui est égal à l’autre. C’est très dur de pousser la chaise roulante".

Les regrets sont doubles car voici plusieurs années, lors de l’aménagement du piétonnier en plein centre, les mêmes griefs avaient déjà été adressés à la ville, maître de l’ouvrage. Les PMR estiment ne pas être écoutés. "Avant j’étais dans des conseils consultatifs mais j’ai abandonné. On criait mais on n’avait rien. Je trouve que c’est très beau mais c’est inconfortable", explique Bernadette Bonaventure.