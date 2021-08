Verviers : des dizaines d' œuvres d’art et d’objets vendus au profit des sinistrés

La galerie ABC&Design organise une grande vente aux enchères d’œuvres d’art aux profits des sinistrés de Verviers et environs. Elle se déroulera le mardi 17 août, à 19 heures, à l’hôtel des ventes Legros à Verviers.

Les 100% des sommes récoltées lors de la vente seront intégralement reversés à une association verviétoise active toute l’année "Verviers ma ville solidaire".

200 œuvres ont déjà été offertes par les artistes pour cette vente caritative. Parmi ces artistes, on citera Philippe Geluck, Mady Andrien, Urbain Ortmans, Costa Lefkochir, Serge Gangolf, Michel Barzin, Robert Alonzi ou encore Noir Artist. Des œuvres que l’on peut déjà voir ces 14 et 15 août entre 10 et 18 heures.