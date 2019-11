Verviers: des centaines d'œuvres de l'artiste Jean Lequeu au musée des Beaux-Arts

L’exposition Jean Lequeu présente plus de 350 œuvres de l’artiste verviétois au Musée des Beaux- Arts. Les thèmes de prédilection de l’artiste étaient variés. Il y avait le cirque, les objets volants, les contes et légendes ainsi que des thèmes plus érotiques. Des thèmes plus noirs également comme l’apocalypse.

Un des personnages représentant la période plus érotique de Jean Lequeu à découvrir au sous-sol du musée - © rtbf.be Un artiste complet et fascinant Jean Lekeu était un artiste et un illustrateur qui a utilisé différentes techniques artistiques pour réaliser ses œuvres. Il a travaillait l’aquarelle, l’acrylique, l’écoline et le papier mâché. Il passe une grande partir de sa carrière à l’Académie de Liège comme professeur. C’était un homme discret qui ne cherchait pas la renommée à tout prix. Comme l’explique Caroline Henry, Directrice des Musées de Verviers. "C’était un artiste qui n’aimait pas beaucoup exposer en public. Il l’a fait dans diverses galeries dans les années nonante puis il s’est un peu retiré de cet univers. C’est certainement pour cela qu’on le connait un peu moins que d’autres artistes de son époque". La couleur était une chose très importante pour lui comme la bonhomie des personnages qui sont toujours ronds, charnus et bien vivants. C’est une caractéristique de ses œuvres. Une exposition atypique 4 salles du musée sont consacrées entièrement à l’artiste. Mais l’exposition ne s’arrête pas là puisque le reste de ses œuvres ont été placées un peu partout dans le musée et parfois en relation avec certaines œuvres des collections permanentes du musée. Caroline Henry : "Il faut vraiment se déplacer partout dans le musée, ouvrir l’œil, ouvrir les tiroirs ou regarder derrière une porte car à chaque moment on peut découvrir une œuvre de Jean Lequeu. Quelques uns de ses tableaux sont mêlés aux intimistes verviétois, qui sont des artistes de la fin du 19e siècle au début 20e qui ont tous utilisé la même technique et les mêmes sujets. Et Jean Lekeu a réalisé également des œuvres dans cette mouvance. Donc on a placé ses œuvres où l’on voit des vues de Verviers qu’il a réalisées soit au fusain, soit à l’acrylique".

La Vierge à l'enfant signée Jean Lequeu - © rtbf.be La vierge à l’enfant Au milieu des œuvres pieuses de sculptures en bois trône une vierge à l’enfant signée Jean Lequeu. Cette vierge est en papier mâché. Et les couleurs sont bien présentes car la vierge porte du bleu et du rose. L’enfant Jésus est nu et il a une couronne sur la tête. Et cette œuvre est dans un décor très lumineux. Une Joconde "revisitée", des petits guerriers enrobés et des objets volants toute en fantaisie. Ce sont quelques exemples de l’univers attachant de Jean Lequeu. De nombreuses animations sont organisées autour de l’artiste Jean Lequeu au musée vous pouvez les découvrir sur le site : http://musees.verviers.be/