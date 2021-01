Verviers : démolitions (provisoirement) interdites en Spintay

Rue Spintay, "aucune démolition n’est autorisée, sauf en exécution de permis déjà délivrés et dans le respect de ceux-ci" conclut le communiqué de presse de la bourgmestre Targnion. Ce communiqué envoyé mercredi fin d'après-midi fait suite à la lettre de la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne au Collège de la Ville de Verviers. La fonctionnaire déléguée y rappelle que le permis accordé en 2014 à City Mall ne prévoit pas de démolir tout le côté impair de la rue, que certaines maisons doivent au contraire être rénovées, que démolir sans permis est illégal, que si des démolitions ont lieu, l'administration wallonne sera obligée d'avertir le Procureur du Roi.

Interdit de démolir

Dans son communiqué, la bourgmestre de Verviers explique que ce qui la motive, c'est la sécurité. Les maisons sont en mauvais état. Le propriétaire, la société City Mall, a fait réaliser une étude de stabilité et en a transmis les résultats à la Ville : "les valeurs de déplacement des façades ont dépassé les valeurs de l'acceptable pour les immeubles 13 à 31" explique le relevé. "[...] pour les immeubles 91 à 109, un re-mesurage devait être réalisé à bref délai.

Suite à ce rapport, les services techniques de la Ville m’ont eux-mêmes rédigé un rapport qui préconisait d’établir deux périmètres de sécurité devant les immeubles problématiques ainsi que démolir certains bâtiments. J’ai donc adopté un arrêté en vue de procéder à la démolition de ces immeubles pour le 15 janvier 2021 et d’imposer une demande de permis d’urbanisme, déposée au plus tard le 31 décembre 2020, afin de régulariser la situation." C'est City Mall poursuit-elle qui n'a pas demandé de permis. La Ville a demandé une nouvelle expertise. La bourgmestre prendra position quand elle en aura reçu les conclusions. Dans l'intervalle, elle interdit les démolitions.

"Elle interdit de démolir maintenant, c'est très bien" juge la fonctionnaire déléguée qui nous fait remarquer que le diable se trouve dans les détails : les immeubles 13 à 31 et 91 à 109 sont précisément ceux que le permis de City Mall impose de rénover. Cette interdiction de démolir est provisoire. Rappelons qu'il y a peu, la bourgmestre avait au contraire pris un arrêté de démolition.

Démolir tout le côté impair

Hier mercredi, l'ancien patron de l'IPW, Freddy Joris, accusait City Mall d'avoir laissé sciemment pourrir les immeubles de Spintay et la Ville de Verviers d'avoir derrière la tête l'idée de tout raser. Sa sortie a fait bondir l'échevin de l'urbanisme Freddy Breuwer. Il estime que Freddy Joris exagère, notamment sur la valeur patrimoniale des maisons de la rue Spintay. "Ce sont dix maisons et pas trente qui sont reprises à l'inventaire" assure-t-il en nous expliquant que le pouvoir de décision est communal. "Il y a bien un permis unique qui prévoit des démolitions" ajoute-t-il. "Il y a des immeubles qui ne sont pas remarquables et d'autres qui peuvent être considérés comme tels. Comme échevin de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, j'envisage positivement l'idée qu'on puisse démolir et reconstruire, pas sur la totalité de Spintay puisqu'on doit aérer et profiter des berges de la Vesdre.

Quand vous parlez de démolitions, ça veut dire qu'il ne resterait plus aucune des maisons côté impair, celles qui tournent le dos à la rivière ?

Je pense qu'on ne doit pas l'écarter."

Ce n'est en tout cas pas ce que prévoit le permis accordé à City Mall pour la construction d'un centre commercial à Verviers. Dans sa lettre, la fonctionnaire-déléguée regrettait que les maisons de la rue n'aient pas été gérées en bon père de famille par City Mall qui les a laissées se dégrader. Elle nous rappelle que l'article 1382 du Code civil sur la responsabilité s'applique aussi en cas de dommage dû à la négligence : "qui commet une faute est tenu de réparer le préjudice qu'il a causé à autrui à la suite de cette faute." Nous avons contacté le patron de City Mall, Patrick Huon. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions.