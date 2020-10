Verviers: de futurs instituteurs et institutrices en renfort dans les écoles primaires

Dans la ville de Verviers, une vingtaine d'enseignants du primaire sont actuellement écartés, testés positifs ou mis en quarantaine préventivement. Pour palier l'absence de ceux-ci, l'Echevinat de l'Instruction publique à fait appel à la Haute Ecole Charlemagne afin de solliciter la contribution des étudiants de 3ème année en Instituteur primaire. Durant la semaine du 26 octobre, ils prêteront main forte dans les classes de 1ère et 2e année. Marie-Agnès Boxus, coordinatrice de la section pédagogique. " Nous, à la Haute Ecole, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester les bras croisés, que nous devions être solidaires par rapport à nos partenaires qui sont en difficulté. Ce sont donc les enseignants de la Haute Ecole qui ont décidé de laisser tomber purement et simplement leurs activités d'apprentissage pour permettre aux étudiants d'aller prêter main forte dans les classes".

La réaction des étudiant.es est très positive. Julie Pruvost a tout de suite accepté d'apporter sa précieuse contribution. " On entendait déjà depuis quelques semaines que les écoles étaient en difficulté et nous étions impatients de pouvoir apporter notre aide, de manifester notre solidarité". Julie Pruvost assurera la classe de 1ère année de l'école Pierre Rapsat à Stembert. " On prend en charge la classe dans laquelle on est sensé réaliser notre stage dans trois semaines et c'est notre maître de stage qui va assurer le remplacement des collègues absents".

Une seule semaine suffira-t-elle? Cette aide pourrait s'avérer nécessaire plus longtemps. Dans ce cas, la Haute Ecole espère alors la mise en place d'un cadre juridique et pédagogique adapté à cette situation totalement inédite.