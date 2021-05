Consigner les canettes, une bonne idée?

Consigner les canettes pour dissuader de les jeter n'importe où. De plus en plus de communes réfléchissent à cette idée. C'est le cas à Verviers, mais c'est peut-être une fausse bonne idée.

On risque d'avoir une chasse à la canette

Consigner les canettes, leur donner une valeur pour qu'elles ne rouillent plus au bord des routes et qu'on ait envie de les récolter ; à Verviers, l'échevin Chefneux trouve l'idée sympathique, mais "on risque d'avoir une chasse à la canette", confie-t-il. "Si on collecte les canettes qui se trouvent en bord de voirie, c'est excellent. Si par contre les gens viennent éventrer les sacs bleus devant votre façade, on aura un problème de salubrité publique".

Même remarque chez Intradel. "Tout le monde a déjà vu dans les bulles à verre certaines personnes, avec un système de canne à pêche adaptée, récupérer les bouteilles, et se faire 10, 15, 20, 30 cents", explique Jean-Jacques de Paoli. "Est-ce qu'on ne verra pas le même type de comportement? Sauf que ce sera beaucoup plus simple. Il suffira d'éventrer les sacs bleus, prendre les canettes, et laisser le contenu du sac sur le trottoir".

A Amay, la collecte fonctionne bien

Pourtant, Amay a essayé un système de collecte des canettes abandonnées. 100 boîtes récoltées contre un bon d'achat de 5 euros. Ça marche bien, rapporte la commune. Il n'y a eu qu'un seul tricheur: "Un tricheur qui a été très rapidement identifié. Il a éventré un sac. Sur 85 personnes qui ramènent régulièrement des déchets, je pense que c'est marginal".

Mais un seul dégoûtant peut ruiner la propreté de toute une rue. Et si la formule s'étend, tricher sans se faire prendre sera plus facile. Il faudrait alors sortir les canettes des sacs bleus, mais ça risque de coûter, estime Intradel: des bulles à canettes, comme pour les bouteilles, ça veut dire repenser tout le système du tri.