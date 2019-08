Verviers : changement dans la répartition des compétences entre les échevins

Le collège de la ville de Verviers a procédé hier à une réaménagement des compétences entre les échevins. C’est le départ de Malik Ben Achour, devenu député, qui provoque ces nouvelles répartitions. Le nouvel échevin est Antoine Lukoki. Il prendra en charge le sport, l’interculturalité et les affaires économiques. Une compétence auparavant occupée par Maxime Degey.

Le premier échevin libéral s’empare du très important portefeuille des travaux, en plus de l'énergie, de l'informatique et du bien-être animal. Le PS récupère le logement, via socialiste Sophie Lambert et, échange de bons procédés , le libéral Freddy Breuwer reprend l’aménagement du territoire. La bourgmestre Muriel Targnion ajoute les cultes à ses attributions actuelles. Et le socialiste Alexandre Loffet la mobilité.

La prestation de serment du nouvel échevin aura lieu ce lundi 2 septembre, tout comme la présentation d'un pacte de majorité.