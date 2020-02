Verviers célèbre le 200ème anniversaire de la naissance d'Henry Vieuxtemps

L'année 2020 sera très musicale à Verviers: c'est que l'ancienne cité lainière a été le berceau de bon nombre d'artistes, en particulier des musiciens et compositeurs dont plusieurs se sont forgé une réputation internationale. C'est le cas de Guillaume Lekeu, né à Heusy, dont on célèbre cette année le 150ème anniversaire de sa naissance (avec en juin prochain, la 10ème édition des Musicales Guillaume Lekeu), mais aussi d'Henry Vieuxtemps dont on fêtera le 17 février 2020 les 200 ans de sa naissance à Verviers, au fond d'une impasse de Crapaurue en centre-ville. Le petit Henry prend ses premiers cours de violon à l'âge de 4 ans, et à 7 ans, il donne déjà un premier concert au Théâtre de Verviers! Quant à sa première composition, Henry Vieuxtemps la couche sur papier à 8 ans! La suite de sa carrière l'emmène vivre à Bruxelles après 9 ans passés en bord de Vesdre. Il se perfectionne à Vienne, à Londres et côtoie Paganini qui parle de Vieuxtemps comme un "grand talent"; il étudie la composition et son premier concerto est joué alors qu'il n'avait encore que 15 ans. S'ensuivent des tournées à travers toute l'Europe y compris à Saint-Petersbourg où le Tsar Nicolas 1er le nomme violoniste de la Cour! En 1857, l'Amérique l'accueille pour 75 concerts en trois mois et 13 ans plus tard, une autre tournée américaine prévoit 120 concerts; entre les coups, il revient dans sa ville natale pour des concerts magistraux. Pour des raisons de santé (deux attaques l'ont en partie paralysé), Vieuxtemps quitte l'Europe pour un sanatorium d'Alger où il compose ses derniers concertos; la maladie l'emportera le 6 juin 1881. Vieuxtemps laissera derrière lui 80 œuvres dont 7 concertos pour violon et un 8ème inachevé, ainsi que de nombreuses pièces. Il reste aujourd'hui respecté par sa musicalité et sa virtuosité en Russie, aux USA et au Japon, parfois plus qu'en Europe; le célèbre violoniste américain Yehudi Menuhin a un jour déclaré que Vieuxtemps était "le Chopin du violon". Le Verviétois est encore énormément joué dans le monde et le 200ème anniversaire de sa naissance sera célébré internationalement.

Un portrait de Vieuxtemps exposé au Musée des Beaux-Arts de Verviers - © Tous droits réservés Philippe Koch en concert Verviers ne manquera évidemment pas de saluer la naissance de son illustre prodige. Dès le dimanche 16 février à 11 heures, en l'église Saint-Remacle, dans le cadre des Concerts du Dimanche Matin du Conservatoire, 59ème saison, un concert hommage sera donné par le violoniste verviétois de renommée internationale Philippe Koch: "Il interprétera le 2ème concerto en fa mineur opus 19 pour violon de Vieuxtemps accompagné par l'Orchestre Jean-Noël Hamal dirigé par Patrick Baton", explique Bernard Lange, le directeur du Conservatoire de Verviers. "Jean-Michel Allepaerts tiendra les grandes orgues et nous aurons aussi la participation de l'Orchestre Symphonique des élèves du Conservatoire non pas dans du Vieuxtemps trop difficile d'accès pour des jeunes, mais dans la symphonie n°8 inachevée de Schubert." Un orchestre de 85 musiciens dirigé par Bernard Lange lui-même et Laurence Van Rode. Le programme sera complété par une œuvre de Lekeu et une musique de ballet pour orchestre de Beethoven (infos et réservations: 087/39 49 89).

Le premier violon de Vieuxtemps restauré et présenté à l exposition au Musée des Beaux-Arts de Verviers - © Tous droits réservés Le violon de Vieuxtemps au Musée Les Musées de Verviers ne seront pas en reste; ainsi, une conférence musicale se tiendra également le dimanche 16 février au Musée des Beaux-Arts de la rue Renier à Verviers: dès 17h, Louis-Bernard Koch, historien, racontera la vie de Vieuxtemps illustrée par Philippe Koch au violon et Christiane Rutten au piano. (Réservations: musees.verviers@verviers.be). La veille, toujours au Musée, s'ouvrira une exposition Vieuxtemps, visible jusqu'au 1er mars du mercredi au dimanche de 13 à 17 heures. "Des documents et objets divers seront réunis", explique Caroline Henry, responsable des Musées, "et notamment le premier violon de Vieuxtemps qui vient d'être restauré par une personne désireuse de conserver l'anonymat. Après l'exposition, le violon sera transféré dans notre autre Musée, celui d'Archéologie situé rue des Raines, où il sera monté sur socle et protégé par un globe. Le Prix Artistique Vieuxtemps Depuis 2005, la Ville de Verviers, via une asbl, a rassemblé les concours musicaux qu'elle organisait depuis des décennies: le prix Edouard Deru, du nom d'un autre violoniste verviétois de renom (1875 -1928) et surtout le prix Henry Vieuxtemps créé en 1920 pour les 100 ans du violoniste: "Il s'agissait de donner un coup de jeunes à ces concours", explique Jean-Bernard Barnabé, président des Prix Artistiques Verviétois; "nous avons aussi ajouté le prix Pizzicati pour les plus jeunes, aux côtés du Deru pour les "moyens" et du Vieuxtemps pour les plus chevronnés. Le concours Vieuxtemps est considéré comme étant juste en-dessous du Reine Elisabeth session violon; de grands musiciens y ont participé comme Georges Octors et Arthur Grumiaux ; quant au prix Deru, il a notamment couronné Véronique Bogaerts, future 9ème lauréate du Reine Elisabeth." Les trois concours se dérouleront les 22 et 23 février au Conservatoire de Verviers, rue Chapuis, avec éliminatoires le samedi dès 12h30 et finales le dimanche à 14h; une vingtaine de concurrents sont inscrits pour les trois prix, des Belges bien sûr mais aussi des artistes japonais, chinois, mexicains, français, roumains, turcs ou encore espagnols." (infos: prixvieuxtemps.be). Autant de rendez-vous que ne manqueront pas de vivre les mélomanes, soucieux de célébrer la mémoire et le talent d'un des plus grands artistes de sa génération.