Verviers: Boncado, le plaisir d'offrir dans les commerces de proximité

Des idées cadeaux pour redynamiser les commerces de proximité c'est l'idée d'un spécialiste en marketing digital et d'un développeur web tous deux originaires de Waismes.

Le principe consiste à se rendre sur un site qui propose des bons cadeaux valables dans de nombreux commerces de la région verviétoise. Ces bons, un fois achetés, sont directement utilisables et valables un an. Comme l'explique Arnaud Muller un des concepteurs de la plateforme. "L'idée de base est très simple, il s'agit de trouver un système qui permet aux commerces de proximité de profiter de la vente en ligne et de faire revenir le chaland dans le commerce étant donné que chaque personne qui achète un bon cadeau sur notre plateforme doit se déplacer dans le commerce pour dépenser le bon cadeau".

Le prix de départ d'un bon cadeau est de 10 euros et peut s'élever jusqu'à 500 euros.

Favoriser le commerce de proximité

Des commerces de Huy, Malmedy, Waimes et Spa ont adhéré au principe du Boncado mais également à Heusy, à Aubel, à Welkenraedt et à Herve.

"Nous avons toute une série de commerces d'horizons différents, précise Arnaud Muller. Il y a des magasins de vêtements, de chaussures et de bijoux. Il y a également des commerces qui proposent des services aux personnes comme les esthéticiennes et des commerces de produits de bouche ainsi que des restaurants".

Pour vous procurer ces bons cadeaux, rendez-vous sur le site: https://www.boncado.be/