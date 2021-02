Verviers : bientôt des travaux de sécurisation à la Tourelle

Des travaux de sécurisation de la Tourelle doivent commencer mi-février à Verviers dans le parc en face de l'hôpital. La Tourelle, c'est un bâtiment abandonné depuis très longtemps, une fausse fortification décorative qui date de la moitié du dix-neuvième siècle. Le bureau d'architecture Kha voudrait y installer ses bureaux.

Sécuriser, stabiliser

"Le bâtiment est ouvert. Il est facile d'y accéder malgré les barrières qui sont placées autour" détaille l'architecte Charles Krings. "Alors on va sécuriser les portes et les fenêtres de manière à éviter les intrusions. Ca permettra aussi de protéger le bâtiment. On va sécuriser la porte principale. On va remplacer une autre porte qui est cassée. Des grillages obturaient les fenêtres ont été descellés, on va les replacer. On a beaucoup de chance au niveau des fenêtres justement parce que les châssis d'origine sont toujours là et assez bien conservés. On va simplement les refermer à l'aide d'un plexiglas provisoire pour que la pluie n'entre plus."

A l'intérieur, la Tourelle n'est pas en aussi mauvais état qu'on aurait tendance à le croire, malgré les tags qui constellent ses murs. Passé la porte, on se retrouve dans une salle voûtée. Derrière cette salle se trouve une extension plus récente du bâtiment dont le toit s'est effondré et qui est ouverte à tous vents. Un escalier en colimaçon, étroit, conduit à une salle à l'étage, puis à une plate-forme crénelée, surmontée d'une dernière tour à laquelle accède un escalier métallique aux marches déssoudées. Sur cette dernière tour, un créneau menace de s'effondrer. Il faudra le réparer.

Avant de pouvoir commencer les travaux, il a fallu débroussailler l'extérieur - et même l'intérieur - du bâtiment. "Avant les fêtes de fin d'année, on est venus avec l'ensemble de l'équipe pour nettoyer le site. On a dégagé tous les résidus de la toiture qui s'était effondrée. Il y a des travaux d'urgence à faire au niveau de la tour. De petits arbres poussent entre les pierres. On va enlever cette végétation qui a descellé des maçonneries et créé des endroits où l'eau peut s'infiltrer. On va retravailler l'étanchéité de la toiture. Il faudra intervenir sur le sommet de la tour qui surplombe le dernier escalier. Un créneau menace de s'effondrer. Nous allons probablement le faire sangler. Il y aura aussi des travaux de maçonnerie, à l'aide d'étançons, dans le but d'éviter que les maçonneries continuent à tomber et que le bâtiment continue à s'altérer.

50 000 Euros

Cette première phase de travaux doit commencer mi-février. Elle est financée par la Ville de Verviers pour un budget de 50 000 Euros. Le bureau d'architecture Kha est maître d'oeuvre à titre gratuit. Il souhaite mettre ses bureaux dans et à côté de la Tourelle, ce qui suppose de construire une extension moderne. Il a présenté son projet il y a un peu plus de deux ans. On se trouve là en zone de parc, en principe non constructible. La demande de permis d'urbanisme n'a pas encore été introduite.