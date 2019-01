Verviers : Besix dehors en 2023

La nouvelle majorité PS - MR - Nouveau Verviers a présenté sa déclaration de politique générale ce lundi soir au Conseil Communal. Cette déclaration de politique générale est une obligation légale. Elle contient les grandes lignes de la politique qu'annonce le nouveau collège pour les six prochaines années.

Besix out... en 2023

Le premier projet qui risque de retenir l'attention des verviétois est un abandon : c'est la fin du contrat avec Besix. La ville compte reprendre pour son compte la surveillance du stationnement. Ce sera en 2023. Pourquoi en 2023 et pas plus tôt ? Parce qu'un contrat lie la ville à l'opérateur privé et que le rompre avant terme coûterait trop cher explique la bourgmestre. Et pourquoi veut-elle le rompre ? Parce que Besix s'est montré beaucoup trop empressé à taxer les stationnements et beaucoup trop sévère. Pour la bourgmestre Muriel Targnion, Besix a contribué à vider Verviers de ses visiteurs, puis de ses commerces. "On n'avait aucun intérêt a garder ça" commente la bourgmestre. Cette décision de ne pas renouveler le contrat avec Besix, aucun parti de l'opposition ne l'a critiquée. Le PTB et Ecolo ont regretté que la rupture soit remise à 2023.

Le conteneur à puce en 2020

Verviers sera la 43ième commune de la Province à passer au conteneur à puce. L'échéance est fixée au premier janvier 2020. Dans l'opposition, le PTB invite la majorité à prendre connaissance de l'étude menée par Intradel et qui démontre, selon le parti marxiste, que ce système de tri sélectif est inapplicable pour une petite moitié des ménages. Le PTB souligne aussi qu'à Seraing, pour les ménages les plus pauvres, le conteneur à puce coûte plus cher que les anciennes poubelles.

Sans surprise, parmi les projets que la nouvelle majorité PS - MR - NV compte voir réaliser, figure le centre commercial. 27 000 mètres carrés, avec parking souterrain de 1150 emplacements, quai Rapsat rénové, logements et des espaces commerciaux rue Spintay."Les travaux doivent commencer à l'automne prochain" annonce l'échevin libéral Maxime Degey. La ville a prévu d'octroyer une compensation financière aux commerçants du centre-ville à qui les travaux risquent de faire perdre des clients. Cette compensation est très insuffisante a critiqué le PTB : "Elles servia juste à payer le restaurant aux employés que les commerçants vont devoir licencier."

Le quartier des boulevards à l'Unesco

Autour de l'église Sainte-Julienne, le quartier des boulevards présente une remarquable unité stylistique. Le quartier a été dessiné par l'architecte-urbaniste Victor Besme. La plupart de ses maisons ont été construites dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle. Le quartier est un témoin de l'âge d'or verviétois. Il convient de le protéger estime le collège qui annonce vouloir le faire reconnaître et classer comme patrimoine de l'Unesco.

La majorité annonce d'autres grands projets pour cette mandature : la nouvelle cité administrative va se construire à la place des anciens bâtiments de Belgacom, la bibliothèque va déménager au Grand Bazar et ses locaux actuels deviendront des classes. L'emplacement du marché du samedi matin sera doit lui aussi changer de manière provisoire. La ville annonce aussi vouloir s'occuper de sécurité. Pour contrôler la vitesse, il y aura des radars préventifs. On n'oubliera ni les cambriolages, ni la drogue, ni le radicalisme, ni la nouvelle caserne des pompiers.

Une majorité du béton et du ciment

"C'est une majorité du béton et du ciment" a remarqué Ecolo. Une majorité, aussi, "qui a puisé dans les idées des verts" pour proposer une série de mesures favorables à l'environnement. Ecolo s'en est réjoui. Le Parti populaire et le PTB ont rejoint les verts sur la question des budgets : beaucoup de projets a remarqué le parti marxiste, mais leur exposé n'est pas accompagné de coûts chiffrés. Le conseiller du parti populaire a commenté, s'adressant à la bourgmestre : "l'enfer est pavé de bonnes intentions... des pavés vous en aurez beaucoup à placer... j'espère que vous aurez les moyens de les payer !" Le CDH, lui, a regretté ne rien voir dans la déclaration de politique communale à propos de l'est de la ville. Le parti centriste a tenté de faire passer un amendement "pour corriger l'oubli". Amendement rejeté par la majorité.

Retenez encore, en vrac et sans prétendre à l'exhaustivité, la rénovation du Grand Théâtre "mais il faut finaliser le budget" remarque l'échevin NV Jean-François Chefneux, un cheminement vert piéton et cycliste le long de la vallée de la Vesdre, la construction de la cité administrative et le déménagement programmé des archives sur le site de Biolley.