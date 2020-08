PS et Ecolo s'allient à Verviers : tout le monde au pouvoir ?

La Ville de Verviers n'est pas encore sortie de la crise politique ouverte au moment de la dissidence de Muriel Targnion. Ce week-end, PS et Ecolo ont conclu un traité d'alliance. Il ne s'agit pas de former une majorité à deux, mais de constituer un front de gauche face au cartel de centre-droit formé du MR, du Nouveau Verviers et du CDH. Aucune des deux alliances n'est majoritaire au conseil communal. Le tout nouveau front PS officiel-Ecolo compte 14 conseillers. Ca lui permet de revenir au niveau du cartel de centre-droit qui en compte 15.

Le futur collège sortira de la négociation entre les deux alliances. Chacune des deux assure vouloir former un front uni face à l'autre... qui sera obligatoirement le partenaire de négociation. Au final, les quatre partis traditionnels, plus le Nouveau Verviers, plus l'indépendant Bernard Piron pourraient se retrouver ensemble au pouvoir. Mais il y a peu de doutes sur le fait que, dans la négociation, chacune des deux alliances sera tentée de fractionner l'autre en tronçons plus petits et plus faciles à manoeuvrer.