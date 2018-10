Verviers: accord PS-MR-Nouveau Verviers

A Verviers, le PS a conforté et même augmenté son nombre de sièges. La bourgmestre Muriel Targnion va rempiler et elle a déjà conclu un accord avec le MR de Maxime Degey en recul pourtant de 4 sièges. PS et MR obtiennent la majorité de 19 sièges sur 37. Une majorité trop courte. Il fallait élargir, c'est chose faite.

Le PS gouvernera donc avec le MR et le nouveau parti Nouveau Verviers, un parti créé par un ex MR avec des citoyens venus de différents horizons.

PS, MR et NV de Guillaume Voisin organisent en ce moment une conférence de presse.

Conclure un accord de majorité n'a pas été simple. Ecolo qui tiendra assemblée à 20H était encore dans la course cet après midi.

Le nouveau collège sera composé de 6 PS, 2MR et 1 NV. Selon nos informations, c'est Jean François Chefneux, avocat et tête de liste qui montera au collège pour Nouveau Verviers.