Verviers : accord de majorité conclu entre PS-MR-NV et CDH

A Verviers, un nouvel accord de majorité a été conclu ce samedi.

La semaine dernière, le comité de l’union socialiste communale avait mandaté Malik Ben Achour pour négocier un nouveau pacte de majorité avec le cartel (MR, Nouveau Verviers, CDH) et ECOLO. Le PS et le cartel se sont accordés, restait à obtenir la réponse d’Ecolo. Elle est tombée sous forme de refus ce vendredi. Ecolo a fait savoir qu’il n’entrerait pas dans ce scénario qui verrait Malik Ben Achour proposé au mayorat. Les 4 autres partis ont donc décidé de poursuivre ensemble, sans ECOLO, puisqu’ils disposent en principe de la majorité.

"Pour la première fois depuis le 21 septembre, il y a à Verviers, un projet qui est soutenu par une majorité du conseil communal. C’est un fait politique qui est important puisqu’il offre à Verviers une perspective enfin concrète de sortir de crise pour qu’on puisse, enfin, tous ensemble se remettre au travail", déclare celui qui, dans cette hypothèse, deviendrait le nouveau bourgmestre de Verviers.

Quant à la répartition des compétences et des échevinats entre les 4 partenaires ? "Il y a une innovation et je réserve cette présentation de la répartition à mes instances", ajoute Malik Ben Achour.

Vote au conseil communal en avril ?

L’accord va donc être présenté aux instances des 4 partis partenaires dès lundi. Il devrait être logiquement soutenu. Il faudra ensuite passer par le collège communal, pour le pacte de majorité et la motion permettant de renverser l’actuelle bourgmestre ex-socialiste Muriel Targnion mais aussi d’évincer Hasan Aydin autour duquel il n’a pu y avoir de consensus. Ce n’est qu’après que le conseil communal pourra se réunir pour approuver ou non ce nouveau pacte de majorité et donner le feu vert à l’installation d’une nouvelle équipe aux commandes de Verviers.

C’est loin d’être un secret, tout le monde, au sein même des partis qui composent cette nouvelle majorité, n’a pas applaudi ce scénario. Pourrait-il y avoir des défections qui remettraient en cause cette majorité lors du vote en conseil communal ? Tout est toujours possible mais Malik Ben Achour se veut confiant : " je n’imagine pas qu’alors qu’une solution politique existe enfin sur Verviers de manière concrète, j’ai du mal à me figurer qu’un ou l’autre conseiller communal puisse dire ben non je ne respecte pas le choix de mon comité et je décide de ne pas soutenir cet accord politique qui nous permet enfin de sortir de la crise". Le vote pourrait intervenir entre le 6 et le 15 avril.

Malik Ben Achour, par ailleurs député fédéral, confirme qu’il respectera la règle de son parti : il ne sera plus député mais, ajoute-t-il quand "la situation sera purgée de tout recours" car le futur bourgmestre ne se fait guère d’illusion, des recours il y en aura.