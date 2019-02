Verviers: à la recherche des couleurs perdues du Grand Théâtre

S'il semble abandonné, l'édifice classé en 1999 est pourtant sécurisé et on y travaille. La société gantoise Fenickx y est à pied d'oeuvre. C'est elle qui est chargée d'une étude sur les couleurs originales des différents lieux de ce théâtre.

A Verviers, cela va faire bientôt 4 ans que le Grand Théâtre n'accueille plus aucun spectacle. En juin 2015, il a été fermé pour cause de sécurité à la suite de la chute d'une moulure du plafond dans le foyer des artistes. Il doit être entièrement restauré.

Remonter l'histoire au scalpel

Klara Peeters à la recherche de la couleur originale de cette porte - © rtbf

Munies de scalpel, de lampe frontale et de lunette loupe Marjolein Deceuninck et Klara Peeters grattent la peinture. Elles remontent le temps, l'histoire de ce grand théaâtre à travers les couches de peintures successives."Nous avons commencé dans le grand hall d'entrée et là, on a trouvé 3 couches de peinture historique et encore 2 couches plus récentes. On enregistre toutes ces couches de peinture", explique Marjolein.

Le but est de retrouver la couleur originale de ce bâtiment du 19 ème siècle. Ce n'est pas toujours simple: "c'est un bâtiment avec beaucoup d'éléments différents.Il y a des piliers et un pilier a un chapiteau, une base... Il y a plein de moulures. Il y a plein de stucks surtout dans cette grande salle et chaque élément peut avoir une couleur différente. Parfois, c'est très difficile à gratter dans les plus petits coins. C'est surtout là qu'on trouve le plus de couches parce que là c'est le plus difficile à les poncer, à les enlever", ajoute Klara Peeters