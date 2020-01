Verviers : à 89 ans, pas facile de transporter ses poubelles sur plusieurs dizaines de mètres

Les poubelles à puce sont la norme à Verviers depuis le 1er janvier dernier. Dans certains endroits, les poubelles individuelles sont remplacées par des conteneurs enterrés. Un cas souvent motivé par la difficulté pour les camions d’accéder à une rue ou dans les endroits comptant des immeubles à appartements.

Mais le système ne convient pas à toutes les situations. Certains habitants le découvrent. Heureusement pour eux, des solutions sont possibles.

Claude et Suzanne ont respectivement 89 et 81 ans. A leur domicile de la rue Voncken, aucun camion ne passe. Sans issue, il ne pourrait pas y faire demi-tour. Alors leurs déchets, ils doivent les amener à plusieurs dizaines de mètres, au sommet de la rue.

"Je dois pouvoir aller déposer les déchets moi-même dans une poubelle commune située à plusieurs dizaines de mètres plus haut que chez moi. On peut aller voir mais doucement parce que la rue monte et elle est très pénible pour les personnes un peu âgées. Pour y porter des déchets un peu lourds, c’est quand même difficile. Je devrais pouvoir me faire aider presque tout le temps alors. Mais on n’a pas toujours quelqu’un sous la main pour venir aider", explique Claude Jacquet, un peu désemparé.

D’autres personnes dans leur rue connaissent la même difficulté. Pourtant, une solution existe car contrairement à d’autres communes, Verviers a mis en place des dérogations : "Des dérogations qui sont liées à la configuration technique des lieux, pour des lieux qui ne permettent pas de manipuler des conteneurs. L’autre type d’exception est lié aux impossibilités physiques, de la santé, pour autant que cette impossibilité physique touche l’ensemble des membres d’un ménage et soit établie par un certificat médical circonstancié", précise Jean-François Chefneux, échevin de la propreté publique.

Une dérogation que compte bien demander le couple afin d’obtenir soit un conteneur individuel, soit des sacs payants.