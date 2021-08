Verviers : 80 cliniclowns pour égayer le quotidien d’enfants de familles sinistrées

Pochette, Mousse, Coupérou et Spaghetti font partie des 80 cliniclowns de Verviers : l’imposant groupe s’est proposé d’animer cette garderie d’urgence. Leur public : des enfants des zones sinistrées âgés de 3 à 12 ans.

Christel Charpentier, coordinatrice de la garderie à l’école du Centre : " L’objectif est de permettre aux enfants sinistrés de quitter leur quartier abîmé et sordide et leur permettre de retrouver une insouciance. Permettre aussi aux parents de nettoyer leur habitation, de trouver des solutions pour régler tout ce qui est administratif et pouvoir le faire sereinement."



Le spectacle des cliniclowns varie les styles : chanson, tour de magie, mime et pitreries en tout genre ; c’est la première fois qu’ils prestent en dehors des cliniques et hôpitaux ; pour Mousse, ce n’est pas si évident : "c’est différent. On improvise ici. On est plutôt dans le spectacle. Dans un hôpital, on est plutôt dans le relationnel".



Pari réussi car le jeune public, sans doute déjà conquis d’avance, a applaudi à tout rompre.

Grâce aux cliniclowns, les enfants se sont évadés, loin de l’eau et de la boue, loin de leur bien triste situation.