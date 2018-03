Verviers: 8,5 millions investis sur le site Intervapeur pour accueillir des entreprises

Quelque 8,5 millions d'euros ont été investis sur l'ancien site de l'Intervapeur-Abattoir pour réhabiliter ces sept hectares de terrain à destination des PME, a annoncé vendredi l'agence de développement de la province de Liège SPI, à l'occasion de l'inauguration de cet espace. L'investissement a été consenti par la Région wallonne, l'Europe, la SPI et la Ville de Verviers.

Cet îlot, qui pourra accueillir sur 3,8 hectares une vingtaine d'entreprises, s'inscrit dans le développement prôné par la SPI, qui souhaite diversifier son offre à côté des grands espaces existants dans les zonings ou à proximité de l'aéroport de Bierset.

Une dynamique félicitée par Pierre-Yves Jeholet, le ministre wallon de l'Emploi et de la Formation. Il a rappelé l'importance des PME dans la création de richesses, d'activités et d'emploi en Wallonie. "Au contraire de la Flandre, nous disposons encore de terrain pour accueillir des entreprises et nous allons activer, dans le cadre du plan Solwalfin 3, une enveloppe de 300 millions d'euros pour équiper des zonings."

Le terrain est déjà occupé en partie par le centre de formation Construform, qui se trouve à l'étroit dans ses murs. Marie-Christine Vanbockestal, administratrice du Forem, office wallon de l'emploi, a donc plaidé pour un développement sur 2.500 mètres carrés supplémentaires, afin de faire face aux demandes spécifiques en matière de formation et de rassembler les différents centres verviétois en un seul lieu.

Le Forem souhaite ainsi pleinement participer à la relance, via la formation, de l'économie wallonne.