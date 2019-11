Verviers : 40% des commerces vendus pour le centre commercial OQuai

On en parle depuis plus de 15 ans et même si certains sont sceptiques, le promoteur l’affirme : on construira bien ce fameux centre commercial à Verviers.

Le promoteur, c’est City Mall. Le complexe, lui, a été rebaptisé OQuai.

Racheté il y a près de 20 mois par City Mall, ce projet dispose aujourd’hui de toutes les autorisations. Le plus dur reste à faire : parvenir à faire signer des enseignes commerciales.

Jeudi, à la demande de l’opposition, le promoteur a rencontré les chefs de groupes du conseil communal de Verviers et une délégation du collège des bourgmestre et échevins. A la sortie, l’optimisme était de rigueur.

Pas de date de démarrage de travaux

La bourgmestre s’en défend, ce n’est pas une Xe rencontre pour rien : " ils ont racheté le projet fin 2017, ils ont eu le permis socio économique en novembre 2018 donc ils commercialisent seulement depuis 1 an. C’est tout à fait normal et c’est ce qu’ils ont voulu faire passer comme message aussi. Il est important alors que ce dossier arrive quasiment à son terme que pour les derniers mois avant le début des travaux qu’on parle tous d’une seule voix", explique Muriel Targnion.

Du côté du promoteur, Patrick Huon précise : " depuis que nous avons repris le projet. Nous avons changé beaucoup de choses. Aujourd’hui, nous avons aussi dédicacé une équipe à ce projet, on a engagé un commercial qui ne fait que cela. Le projet a été présenté au MAPIC pour la première fois l’an passé et, cette année, on a à nouveau bien avancé aussi au Mapic. Nous avons précisé que lorsqu’on atteindrait le stade de 55-60%, on commencerait les travaux. On tient dans la main environ une quarantaine de pour cent. J’espère qu’on passera de 40 à 50 ou 60% le pus vite possible. Est-ce qu’on mettra 6 mois ou un an, je ne saurais pas vous le dire."

Le permis socio économique est valable jusqu’en 2022. Les travaux doivent donc commencer bien avant.

Spintay avant le centre commercial ?

OQuai, ce n’est pas qu’un centre commercial de 90 boutiques, de restaurants et de parkings. C’est également du logement et de l’aménagement d’espaces publics. C’est en fait toute la réaffectation ou presque de la rue Spintay qui est entre les mains de City Mall et couvert par ce permis socio économique. City Mall n’est pas spécialiste du résidentiel mais il pourrait s’entourer de partenaires, sous-traité en quelque sorte le projet :" pour l’instant, on a 4 groupes qui se sont montrés intéressés par Spintay. On a décidé d’ouvrir les débats et d’analyser juridiquement comment construire Spintay en partenariat avec des spécialistes du résidentiel sans mettre à mal les permis. On aura la réponse dans les semaines qui viennent et si on peut le faire, on le fera tout de suite.", ajoute Patrick Huon.

Cet immense espace vide, quasi abandonné, au coeur de Verviers réclame en tout cas le plus rapidement possible les premiers coups de pelleteuses.