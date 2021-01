Verviers : 240 logements bientôt sur le site de l'ancienne usine Houget Duesberg Bosson

C’était un fleuron de l’industrie textile verviétoise, HDB, Houget Duesberg Bosson va renaître de ses cendres.

L’entreprise a occupé jusqu’à 2000 personnes.

Elle est tombée en faillite en 2008.

Ce n’est pas l’entreprise qui va renaître mais le site. Il a été racheté et assaini par l’opérateur économique de la Province, la Spi. C’est un tout nouveau quartier qui va être construit sur ce terrain situé en bord de Vesdre.

La Spi a retenu le projet de Thomas et Piron associé à Serbi, le groupe Ghelen. Il répond aux conditions émises par l’opérateur c’est-à-dire une garantie financière d’abord " et puis aussi de garantir le retour d’une certaine qualité de vie en ville, c’est quelque chose qui était important pour la SPI et pour la ville de Verviers c’est-à-dire créer un quartier intergénérationnel avec des logements qui soient accessibles aussi pour les Verviétois qui souhaitent rester à Verviers ou pour des gens de l’agglomération qui souhaitent revenir en ville", explique Pierre Castelain, le porte-parole de la Spi.

Outre les 240 logements, il y aura des espaces réservés à des activités d’entreprises et de services. Le projet pourrait sortir de terre dans deux ans, le temps d’obtenir tous les permis nécessaires.