Verviers : 2021, année charnière pour la restauration du Grand Théâtre

Le Grand Théâtre à Verviers, c’est la scène sur laquelle se sont produits des artistes aussi divers que Luis Mariano, Raymond Devos, Robert Hossein, Pierre Rapsat ou encore les Taloches. Imaginé par l’architecte Charles Thirion, il a été inauguré en 1892 par le violoniste Eugène Ysaÿe.

Le Grand Théâtre, "la bonbonnière verviétoise" comme on l’appelait, c’est un élément du patrimoine exceptionnel de Wallonie. Il est d’ailleurs classé.

Fermé depuis 5 ans

Ce bâtiment a beau être exceptionnel, au fil du temps, il s’est détérioré. Il a même été fermé pour raisons de sécurité à la suite de la chute d’une moulure du plafond du foyer des artistes. C’était en juin 2005, il y a 5 ans déjà.

Depuis lors, les plus pessimistes le vouaient à une mort certaines, d’autres, comme François Caucheteux et tous ceux qu’il a rassemblés via la page Facebook "sauvons le Grand Théâtre", gardaient espoir : "j’y croyais et je voulais vraiment qu’on développe ce groupe qui avait son petit mot à dire, ce n’était pas politique, c’était un message citoyen. Il fallait tout faire pour sauver le Théâtre".

Permis unique en 2021 ?

Le nerf de la guerre, c’est comme souvent l’argent. Pour restaurer le grand théâtre, il faut une trentaine de millions. La rénovation doit se faire à l’identique et dans le projet du bureau L’Escaut, on y adjoindra aussi une annexe plus polyvalente, sur l’arrière.

Les autorités communales se sont mobilisées pour aller chercher les subsides nécessaires et une grosse partie de cette somme est déjà budgétée voire débloquée.

A la mi-décembre dernier, le certificat de patrimoine a été délivré, c’est le sésame qui autorise la restauration de ce bien classé. Dans la foulée, la ville de Verviers a signé la demande de permis unique qui est donc actuellement sur le bureau du fonctionnaire délégué à la région wallonne.

2021, c’est donc l’année charnière, enquête publique, obtention du permis, lancement du marché public vont se succéder. Le cahier des charges, 700 pages !, est prêt.

Si tout va bien, le démarrage des travaux pourrait commencer en 2022 avec une réinauguration du Grand Théâtre dans 4 ans.