On se dirige vers une majorité CSP-SP à La Calamine où les deux partis comptent respectivement 8 et 5 sièges. Cette alliance leur permettrait d'obtenir une confortable majorité de 13 sièges sur les 21 à pourvoir.

Le SP et le CSP mènent actuellement des discussions afin de former, ensemble, une nouvelle majorité à La Calamine, ont indiqué les deux partis dans un communiqué. Dans ce cas, ce serait Luc Frank, la tête de liste du CSP qui a récolté 1.044 voix de préférence, qui deviendrait le nouveau bourgmestre et succéderait au libéral Louis Goebbels. Avec 8 sièges, le CSP est la plus importante force politique de La Calamine.

Le PFF, qui forme actuellement une majorité avec le SP, mais qui a perdu les élections avec un recul de 4 sièges, serait envoyé dans l'opposition, au côté des écologistes. Les verts, avec 3 élus, en comptent un de plus qu'en 2012.