Vers la liquidation de la société de gestion du Country Hall du Sart-Tilman

En un demi-siècle, le Counrtry Hall n’a jamais trouvé sa place dans le paysage sportif et artistique liégeois. C’est une sorte de monstruosité institutionnelle. Il a été construit par le Standard à la glorieuse époque de son équipe de basket. L’administration des sports est arrivée à la rescousse lors des années de vaches maigres, et elle a acheté le complexe ; l’administration des sports c’est-à-dire par la Communauté Française. Mais lorsqu’il a fallu financer une rénovation lourde, voici quinze ans, il est apparu que seule la région wallonne pouvait subsidier les travaux. Il a fallu trouver un subterfuge, une astuce. C’est l’intercommunale Ecetia qui est devenue maître des lieux par bail emphytéotique et qui a souscrit un emprunt de vingt-cinq millions, garanti par la Communauté Française, remboursé par le paiement d’un loyer annuel par une société de gestion, la société du Bois Saint-Jean, dont la Communauté Française est actionnaire majoritaire.

Le conseil d'administration prépare la dissolution

Sauf que ce savant édifice est complètement déstabilisé, parce que cette société du Bois Saint-Jean n’en finit pas d’accumuler les pertes. Depuis longtemps. Et la crise sanitaire n’a évidemment rien arrangé : depuis dix-huit mois, tous les spectacles programmés dans la salle ont été soit ajournés soit annulés. La décision d’une liquidation volontaire n’est pas encore prise, techniquement, mais, selon nos informations, le conseil d’administration a commencé à préparer la dissolution : à préparer des comptes trimestriels qui intègrent le coût d’un arrêt brutal, les dépenses de résiliation de contrats d’entretien, les préavis du personnel, les dédits pour des ruptures de conventions d’occupation.

La ministre de tutelle semble décidée à arrêter les frais. Sans qu'il soit évident, à ce stade, de savoir qui va payer la note. Ni de savoir que faire du Country Hall, le revendre, mais à qui ? ou le reconvertir, mais comment ?