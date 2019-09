Vers l'épreuve de force, au "centre social autogéré" du quai Saint-Léonard

Une semaine après une première mise en demeure, les occupants de l’ancien consulat marocain de Liège sont toujours là. Mais peut-être plus pour longtemps. Ils disent qu’ils ont tenté de négocier avec le propriétaire de rester jusqu’au début d’éventuels travaux sur le site, mais qu’ils n’ont pas réussi à nouer un contact. L’échevine du logement, interpellée lors d’un récent conseil communal, avait également promis d’essayer de mener une mission de bons offices, mais apparemment, son cabinet n’a pas pu, non plus, obtenir de réponse.

Les squatteurs ont reçu un nouvel ordre de déguerpir, avec annonce d’une intervention policière mardi en début de matinée. Ils ont décidé de "résister". Ils ont diffusé un appel à mobilisation populaire, sur les réseaux sociaux, avec l’image, prise depuis la cour intérieure d’une grille d’entrée désormais cadenassée. Assortie de ce commentaire: "nous n'abandonnerons pas notre position. Nous ne laisserons pas la société reprendre ce que nous avons réussi à capturer de nos propres mains et de nos propres volontés. Ce qui rendit à notre quotidien la vitalité qu'il mérite."