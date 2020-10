Vers des acquittements, au procès des Ateliers d'Art Contemporain ?

Dans cette affaire de détournement de subsides, le principal prévenu est l’ex administrateur délégué de cette association culturelle liégeoise. Ses avocats se sont attachés à dégonfler le dossier de l’accusation, un dossier monté de toutes pièces, sur des mensonges, basé sur une enquête bâclée, au cours de laquelle un membre du personnel sur cinq, à peine, a été entendu. Tout part d’une convention de partenariat, prétendument un faux. Or, contrairement à la première dénonciation, des prestations en ont réellement résulté. Les libellés des factures qui en ont découlé ont certes été modifiés, pour rentrer dans les directives des pouvoirs de tutelle, mais sans que l’ancien homme fort des ateliers ne soit l’auteur matériellement des tripotages, et sans qu’il n’en perçoive directement les sommes. Dans son chef, quelques dépenses privées, et remboursées, sont admises mais pour de faibles montants. L’enrichissement personnel reste à prouver, à suivre ces plaidoiries, comme d’ailleurs l’abus de bien social.

L’argument est d’ailleurs repris par deux collaboratrices, accusées de complicités, pour réclamer également un acquittement. Le conseil de l’une d’elles s’est d’ailleurs étonné, à la barre, de lacunes et d’incohérences dans le réquisitoire. Et il a invoqué, à titre subsidiaire, le dépassement du délai raisonnable : "Dans une histoire qui se résume finalement à une convention et vingt-huit factures, il a fallu deux ans et demi au procureur du roi pour rédiger six pages de réquisitoire".

Jugement, le premier décembre.