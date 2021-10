Véronika, maman aveugle, devenue autonome grâce à l'asbl "La Lumière"

Apprendre que l’on va être parent, quand on est aveugle, cela amène forcément des questions. Lorsqu’elle est tombée enceinte, Véronika, une habitante de Grâce-Hollogne, a été ravie. Puis les craintes sont arrivées. Elle a alors demandé de l’aide à l’association liégeoise La Lumière, qui dispose d’un service peu connu d’aide à la parentalité pour les aveugles et les malvoyants. Un service qui l’a rendue autonome avec son enfant.

En apprenant qu’elle allait être maman, Véronika a rapidement été submergée de questions et de craintes : " Tout de suite je me suis demandé comment j’allais faire. J’avais peur de ne pas bien m’en occuper, de ne pas arriver à lui donner à manger, de ne pas lui changer le lange correctement, de ne pas bien le laver ou l’habiller comme il faut. Pourtant, maintenant, je peux dire que j’y arrive. Mais je ne peux pas le promener dehors. Je n’arrive pas à le faire toute seule. Il faut que mon mari reste à côté de moi ", confie-t-elle.

Véronika est autonome avec son enfant, grâce aux diverses aides concrètes dont elle a pu bénéficier : " On permet aux futures mamans d’expérimenter les gestes du quotidien, que ce soit le bain, le change, l’habillage, grâce à un bébé mannequin qui a les mêmes caractéristiques qu’un nouveau-né, tant au niveau du poids que de sa souplesse. On leur propose également du matériel adapté : des thermomètres médicaux vocaux, des balances de cuisine vocales pour bien doser le biberon par exemple. On peut aussi adapter du matériel. On peut également étiqueter en braille, vocalement ou en grand caractère les vêtements du bébé, les produits de soins, etc. ", détaille Eline Winand, ergothérapeute à La Lumière.

Aujourd’hui, Adam a 13 mois et il se porte très bien.