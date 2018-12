Verlaine: un employé de l'école communale détourne 30.000 euros

30.000 euros, voire plus: c'est l'énorme somme d'argent qu'a détournée un employé de l'école communale de Verlaine. Cet homme a avoué les faits. Comme le précise le Journal L'Avenir, il a été écarté de l'école et l'affaire est désormais dans les mains d'un juge d'instruction.

Un employé au-dessus de tout soupçon

Cet employé semblait pourtant au-dessus de tout soupçon. Cela faisait en effet 30 ans qu'il travaillait au sein de cette école. Il y était fort apprécié et c'est lui qui se chargeait de gérer les comptes, la caisse de l'établissement scolaire. Il était également très impliqué dans la vie associative de la commune.

Il a immédiatement avoué

C'est le bourgmestre de la commune, Hubert Jonet, qui a été alerté par un autre employé de l'école, car il n'y avait plus assez d'argent en caisse pour payer les classes de neige. Vérification faite, les parents d'enfants avaient pourtant bien payé leur quote-part. La directrice de l'école et le gestionnaire des comptes ont été convoqués, et ... celui-ci a immédiatement avoué s'être rempli les poches.

Malgré tout, les enfants partiront bien en classes de neige au mois de février. Le collège communal s'est en effet engagé à trouver une solution financière.