Verlaine: sans opposition électorale, Hubert Jonet reste bourgmestre

A Verlaine, vu la totale absence d'opposition électorale face aux Intérêts Communaux du bourgmestre Hubert Jonet, il était évidemment acquis que ces derniers emporteraient les 15 sièges à pourvoir.

La seule question que devaient réellement trancher les électeurs verlainois était celle des voix de préférence. A l'arrivée, ils confirmé Hubert Jonet dans son mandat de bourgmestre. Ils ont été 1124 a lui accorder leur confiance (donc plus que les 1044 d'il y a 6 ans). Le second classé, Vincent Gerday, a obtenu 832 voix de préférence et la troisième Huguette Buttiens-Comijn, 688.