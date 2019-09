Vente de Voo : les communes craignent d'être grugées

Seraing, Herstal et Liège ont convoqué des conseils communaux spéciaux "Voo". A Verviers, le PTB l'avait demandé, mais la commune de Muriel Targnion ne l'organisera pas. C'est une question de timing car le prochain conseil communal "normal" discutera bien du plan concocté par l'équipe dirigeante de Nethys.

Le plan en question prévoit de vendre le cablo-opérateur Voo aux américains de Providence Equity. C'est la suite des recommandations de la commission d'enquête du Parlement wallon : il faut séparer le service public (RESA - la distribution de gaz et d'électricité) des activités commerciales concurrentielles (Voo, Win, Elicio). Pourquoi ? Pour que l'argent public ne serve pas à renflouer des divisions non rentables ou qui ne le sont pas encore.

L'équipe dirigeante de Nethys, la filiale privée de Publifin - Enodia a travaillé sur un scénario de revente de Voo. Jusque là, pas de problème. Mais, tout ça semble s'être fait dans le dos du conseil d'administration de Publifin, des politiques nommés là justement pour contrôler que tout se passe bien dans les règles et au bénéfice de la province et des communes. Ce conseil d'administration est supposé valider le deal ce mercredi. Il pourrait bien ne pas le faire.

Les communes liégeoises seront-elles lésées ?

Les communes sont l'actionnaire de Publifin - Enodia, à côté de la Province de Liège. C'est leur argent qui a servi, historiquement, à constituer les sociétés qui sont devenues Nethys, Voo, Win, Elicio, celles que l'équipe Moreau-Meyers-Fornieri est chargée de vendre. Les communes estiment être les vrais propriétaires. Elles comptent bien recevoir l'argent de la revente.

Mais la "pré-vente" conclue avec le fonds américain les effraie. Parce qu'elles pourraient bien ne jamais voir la couleur des dollars générés par l'opération. Et d'abord combien y en aura-t-il des dollars ? Elles n'en savent rien. La vente à l'américain suppose que Brutele fasse partie du paquet. Il faut donc racheter Brutele. Mais les communes bruxelloises et carolo renâclent. Les enchères risquent de monter.

Tout ça énerve dans les communes. A Liège - la ville est le deuxième actionnaire de l'intercommunale Enodia - "le Collège communal estime qu’il serait dommageable que le Conseil d’administration d’Enodia prenne une quelconque décision de vente de ses filiales lors de sa séance prévue le 25 septembre." Les deux groupes politiques MR et PS au conseil communal de Liège "demandent à leurs fédérations politiques respectives de réunir leurs représentants au conseil d’administration afin de leur donner mandat de ne prendre aucune décision de vente".

La ville de Liège convoque un conseil communal spécial le mardi 1er octobre pour débattre de la situation de l’intercommunale et de ses filiales. Les villes de Seraing et de Herstal convoquent elles aussi des conseils communaux extraordinaires - à la demande d'Ecolo en ce qui concerne Seraing. Ces conseils communaux extraordinaires se tiennent ce lundi soir à 20h00.

Une AG extraordinaire ?

A Seraing, Ecolo propose une motion. Les verts sérésiens demandent la convocation d'une Assemblée Générale extraordinaire d'Enodia. Christophe Collignon, le bourgmestre PS de Huy émet la même demande : "le mandat [de vendre], ce sont les actionnaires qui doivent le donner. Et comment est-ce qu'ils le donnent ? C'est uniquement à travers une assemblée générale extraordinaire dans le cadre duquel on met les choses à plat et on dit qu'on est d'accord de se séparer des actifs non concurrentiels, mais en tenant compte de l'intérêt des actionnaires à ne pas perdre ce qu'ils ont investi".

A Hannut, les groupes politiques se réunissent en urgence ce lundi soir pour rédiger "un courrier de questions à l'intention d'Enodia" nous explique le bourgmestre MR Manu Douette. "On s'étonne de la manière dont la vente a été faite. Pas de la vente en soi, qui n'est pas une surprise. Mais, ces opérations sont-elles bien légales ? Les procédures de mise en concurrence ont-elels été bien respectées ? Comment vendre Voo en associant Brutele alors qu'il n'y a pas d'accord sur l'achat de Brutele ? Quelle est la valeur de revente de Voo-Liège seule ? N'y a-t-il pas des délits d'inité entre plusieurs personnes qui semblent proches dans le dossier ? Et évidemment, quel retour peut-on espérer en tant que commune associée ?"

Les communes actionnaires de Publifin-Enodia estiment être les vraies propriétaire des filiales que Nethys s'apprête à vendre. Le problème, c'est que légalement elles sont l'actionnaire de l'actionnaire de l'actionnaire (actionnaires d'Enodia qui est actionnaire de Finanpart qui est actionnaire de Nethys qui est propriétaire de Voo) et que la manne financière pourrait bien ne pas redescendre jusqu'à elles. C'est la raison essentielle de leur fébrilité. De plus en plus de mandataires communaux semblent désormais croire que la vente de Voo aux américains de Providence Equity ne se fera pas.