Vente de Voo à Orange : que faire de l’argent ? Ce qu’en pensent les bourgmestres

Que pensent les bourgmestres des communes actionnaires d’Enodia (l’ex-Publifin) de la future vente de Voo à Orange ? De manière générale, ceux que nous avons contactés n’y trouvent rien à redire. Par contre, quand il s’agit de l’argent de la vente, environ 1 milliard d’euros bientôt encaissé par Nethys, là, les positions se nuancent.

Utiliser l’argent pour réparer les communes sinistrées ?

Certains bourgmestres espèrent bien récupérer ce pactole pour soulager les finances de leurs communes, des communes actionnaires d’Enodia, la maison mère de Nethys. "Vu notre situation", argumente Fabien Beltran à Trooz, gravement sinistrée en juillet dernier, "chaque centime qu’on peut récupérer à gauche ou à droite nous permet de reconstruire notre commune". "Il est normal que cet argent revienne vers les communes" l’appuie Philippe Godin à Pepinster, localité elle aussi ravagée par les inondations meurtrières de juillet dernier. "Ce serait idéal pour reconstruire après les inondations."

"Il est temps que nous prenions notre bénéfice" martèle Cédric Halin à Olne et il espère bien qu’Enodia "va reverser au moins une partie du produit de la vente aux communes actionnaires". Le bourgmestre libéral de Chaudfontaine ne dit pas autre chose : "il me paraît normal qu’une part revienne aux communes", appuie Daniel Bacquelaine.

Pourtant, à Huy, le bourgmestre Dosogne ne réclame pas l’argent, même si sa ville va perdre la rente nucléaire : "ce n’est pas une opération one-shot qui va renflouer les finances de la Ville de Huy." Eric Dosogne n’aurait rien contre le fait d’investir l’argent récupéré dans un ou des projets "qui bénéficieraient à toute la population de la province", comme un parc éolien, ou un gros investissement dans le logement. A Trooz, Fabien Beltran reste ouvert à la discussion, de même que Jean-Christophe Henon à Comblain-au-Pont : "si d’autres projets [que reverser la somme aux communes] étaient envisagés, on ne peut pas fermer toutes les portes".

L’impôt qui fait reculer

L’argent de la vente de Voo, s’il n’est pas conservé par Nethys et est distribué aux communes, sera considéré comme un dividende. Il faudra alors payer un gros impôt dessus, environ 400 millions d’euros. Payer de l’impôt au fédéral ne semble pas plaire au bourgmestre Demeyer à Liège, le plus gros actionnaire d’Enodia après la Province. Il avait laissé entendre que l’argent de la vente de Voo viendrait bien à point pour reconstruire les quartiers sinistrés. Sa position pourrait se rapprocher de celle de son président de fédération Frederic Daerden qui parlait hier à la RTBF d’un "bon milliard qu’il faudra investir dans des secteurs d’avenir pour la région liégeoise. C’est donc une double opportunité : celle de continuer le développement de Voo avec un vrai partenaire, mais aussi d’avoir des moyens pour investir dans des nouveaux secteurs".

A la Province, le plus gros actionnaire d’Enodia, le président Luc Gillard préfère que l’argent ne soit pas redistribué aux actionnaires : "on l’épuiserait assez vite, en une seule opération, mais il n’y aurait plus de revenu. Tandis que si on conserve un actif, il va rapporter un pourcentage sur l’investissement" et Luc Gillard donne un exemple semblable à celui d’Eric Dossogne : le logement. Notez qu’à elles deux, la Ville de Liège et la Province sont majoritaires dans Enodia.

A Engis, le bourgmestre PS Serge Manzato s’étonne. Pour lui, il est absolument impossible que les gestionnaires de Nethys et d’Enodia découvrent seulement aujourd’hui qu’il faudra payer des impôts si l’argent de la vente de Voo est redistribué aux communes. "Dans un monde industriel, ce type d’élément est envisagé, et donc, nécessairement, dès le début, ils étaient au courant" assure-t-il.

Olne veut l’argent et la liberté de s’en servir

A Olne, le mayeur Cédric Halin estime à 700 ou 800.000 euros ce que la vente pourrait rapporter à sa commune. Cet argent, il le réclame. "Cela représente le montant total de nos investissements sur une année. Je pense qu’il est temps que nous prenions notre bénéfice. Des projets ont été annoncés autour de l’aéroport, dans des secteurs innovants, qui sont par définition risqués. Moi, je ne souhaite pas qu’Olne prenne des risques financiers. Si d’autres communes souhaitent le faire, libre à elles, mais qu’on laisse le choix aux communes d’investir ou de ne pas investir". Sur ce point, Luc Gillard lui rétorque qu’il peut toujours essayer de "revendre les parts de sa commune."

Cédric Halin, demande que le compte soit établi : que recevra chaque commune si l’argent est redistribué ? Il espère qu’Enodia pourra communiquer les chiffres au début de l’année prochaine.