Vente de Voo à Orange : les garanties obtenues par Nethys et Enodia

Nethys et Orange Belgique ont signé l’accord de vente de Voo. Orange Belgique doit acquérir près de 75% de Voo. Le ministre de tutelle et la direction générale de la concurrence doivent encore marquer leur accord, Cela devrait prendre quelques mois. Un plan d’investissement de plus d’un milliard d’euros est sur la table. Cela permettra d’améliorer le réseau et de garantir l’emploi.

La satisfaction est de mise du côté de Nethys et de sa maison mère, l’intercommunale Enodia. "La société Voo a été valorisée à 1,8 milliard.", explique Julie Fernandez Fernandez, présidente d’Enodia et administratrice de Nethys, "Il y avait le prix. Il y avait le projet industriel proposé. C’est entré dans les critères de sélection. Mais c’est surtout une satisfaction par rapport au personnel, parce que nous nous étions engagés à vraiment avoir une attention particulière pour l’emploi. Ici, nous avons des garanties, notamment par rapport au call-center de Herstal puisque non seulement on maintient l’emploi, mais Orange va y amener un flux d’appels importants, ce qui va développer l’emploi en région liégeoise."

Julie Fernandez Fernandez poursuit : "On vend 75% moins une part ce qui nous permet de garder ce qu’on appelle une minorité de blocage. Et on a obtenu des droits de gouvernance qui resteront, par-delà l’évolution de la société, du groupe, importants pour Nethys qui aura toujours quelque chose à dire quant au personnel, quant à l’ancrage local, quant aux sous-traitants et à la quantité de sous-traitants locaux que nous avons aujourd’hui."