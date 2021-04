Velobyleo, nouveau blog spécialisé sur la reconversion des cyclistes professionnels

En cyclisme, la Flèche wallonne, c’était ce mercredi. Dimanche ce sera Liège-Bastogne-Liège et pour les amateurs de cyclisme professionnel, dans toutes ses disciplines, un blog spécialisé va être lancé samedi, en prélude à la Doyenne. Velobyleo.com, c’est le nom et l’adresse de ce blog

" On va y trouver des rencontres avec des anciens coureurs cyclistes, sous formes diverses. Il y a des articles, des photos d’archives, du podcast, des vidéos sous forme de rencontres interviews flash avec des petites questions et réponses très rapides. Le but, c’est de retracer un petit peu leur carrière et leur début dans le vélo, mais surtout de voir comment ils ont réussi, après leur carrière, à se reconvertir, que ce soit dans le milieu du vélo ou dans toute autre forme de domaine ou de secteur possible ", détaille Lionel Solheid, le concepteur et animateur du site.

" Le premier invité, c’est Christophe Brandt, parce que je trouve que c’est, en termes de reconversion, une sorte de modèle. Il est à la fois devenu manager de l’équipe Bingoal Wallonie-Bruxelles et organisateur du Tour de la Région wallonne. Je trouve aussi que c’est quelqu’un qui a ce côté humain qu’il parvient à transmettre ", précise-t-il encore.

Le blog se compose de diverses rubriques, dont une qui sera consacrée à l’actualité des invités afin de suivre l’évolution de leur carrière dans ou en dehors du cyclisme.