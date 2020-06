Veillée contre l'enfouissement profond des déchets radioactifs

Une poignée de militants antinucléaires ont déployé une longue banderole, ce mercredi en début de soirée, sur la place Saint-Lambert à Liège, pour s’opposer au projet d’enfouissement des déchets, et réclamer l’annulation de la récente enquête publique, menée pendant la période de confinement. Une action symbolique, répétée au même moment à Maastricht et Aix-la-Chapelle. La manifestation, ou plutôt la "veillée" n’avait pas été autorisée (elle n’avait d’ailleurs pas été demandée) mais elle a respecté les règles sanitaires : un rassemblement de dix personnes, distantes de plus d’un mètre.

Pour Léo Tubbax, l'un des organisateurs, "ce projet d'enfouissement constitue une sorte de préalable à la prolongation de nos vieilles centrales; ce que les autorités testent, ce n'est pas la qualité des couches géologiques, c'est la capacité de résistance des villes, des communes et des citoyens."