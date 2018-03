Il faudra s'habituer à ne plus parler de Télévesdre mais de Védia, pour désigner la télévision communautaire de l'arrondissement de Verviers. 30 ans après sa création Télévesdre souhaitait une nouvelle identité correspondant plus au fait qu'elle diffuse des informations en télévision, mais aussi sur Internet et les réseaux sociaux. Ce changement de nom intervient aussi au moment où la télé verviétoise se dote d'un novueau studio virtuel de pointe.