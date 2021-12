Vaux-sous-Chèvremont: un marché de Noël pour les sinistrés des inondations

Les fêtes de fin d'année s'annoncent difficiles pour de nombreux sinistrés des inondations du mois de juillet. Beaucoup sont en plein travaux ou n'ont pas de quoi se chauffer. Certains ne sont toujours pas rentrés chez eux.

Le quartier de Vaux-sous-Chèvremont, à Chaudfontaine, a été particulièrement touché. Ce week-end, des habitants ont décidé d'organiser un marché de Noël, malgré tout, pour permettre aux riverains de se retrouver et de se changer un peu les idées.

C'est bientôt Noël, c'est sûr qu'on n'oubliera pas, mais on pense à autre chose

Une place, des chalets de Noël, l'odeur du vin chaud et tout autour des maisons, détruites par les inondations. Le contraste est frappant, mais la fête indispensable pour Camille Demonty, riveraine et organisatrice: "C'est pour essayer de penser à autre chose, pour se dire que, même si le village est un peu fantôme, où l'a été à un moment donné, c'est derrière nous, on va avancer. C'est bientôt Noël, les fêtes, c'est sûr qu'on n'oubliera pas, mais on pense à autre chose".

Violette est la gérante d'un glacier bien connu dans le quartier. Elle tient un stand. Pas de glace aujourd’hui, mais des boissons chaudes. Son commerce a été ravagé par les inondations: "C'est l'occasion de revoir nos clients qui ne sont pas forcément du village, et ça nous permet aussi un apport financier non négligeable vu que notre saison a été finie le 14 juillet. Pour un glacier, c'est un peu trop tôt".

Je revois des voisins, des amis, c'est chaleureux

Ce marché de Noël, c'est aussi l'occasion des retrouvailles. La maison de France est toujours inhabitable. Pour l'instant, elle est donc relogée ailleurs. Et ici, elle revoit quelques têtes connues: "Je revois des voisins, des amis, c'est vrai que c'est chaleureux. 80% des personnes ici ont été sinistrées. Donc on se raconte nos histoires d'assurances. C'est bien de partager aussi ces mauvais moments-là".

Chaudfontaine fait partie des communes les plus impactées par les inondations de cet été. Plus de 1800 habitations ont été touchées. Quatre personnes ont perdu la vie.