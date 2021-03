Vague de renards malades à Seraing, la police déconseille de les approcher

Les renards ont creusé leur terrier à deux pas de la route. © RTBF/Erik Dagonnier

La commune a chargé Patrice Gilsoul, le chasseur agréé par la ville, de la prise en charge de ces renards malades. Prévenu par une directrice d’école, il a même découvert dans la cour, un renard malade, atteint de la gale. Le chasseur explique que ces canidés s’installent de plus en plus près des habitations. "Les renards sont plus souvent en milieu urbain qu’en forêt, parce qu’en milieu urbain, il a de quoi se nourrir : les gens les nourrissent et ils font les poubelles." Et ils sont mêmes efficaces en milieu urbain puisqu’ils s’occupent des souris, rats et autres rongeurs. "Mais quand ils sont malades, il faut les soigner, voire les euthanasier quand leur état est trop avancé", ajoute Patrice Gilsoul.