Vague de froid annoncée: les agriculteurs s'organisent

Une nouvelle vague de froid va toucher la Belgique. Moins 12 degrés sont attendus dans les prochains jours. C'est une température qui n'est pas toujours facile à gérer, pour les agriculteurs par exemple. Nous nous sommes rendus dans une exploitation de Vielsalm. Avec l'annonce d'une telle météo, il faut s'organiser.

Plus de paille dans les étables

A la ferme Detaille, à Bihain, sur le territoire de Vielsalm, les vaches laitières et d'engraissement reçoivent de la paille. C'est important pour combattre l'humidité. "On repaille souvent les loges pour ne pas qu'il y ait trop d'humidité dans les bêtes pour ne pas qu'elles aient trop froid. Elles ont meilleur de se coucher sur beaucoup de paille" explique Sébastien Detaille.

Vérifier les abreuvoirs

Une vache laitière boit 60 litres d'eau par jour. Avec le gel, l'éleveur doit vérifier si les abreuvoirs ne gèlent pas. "Les abreuvoirs doivent toujours fonctionner, les vaches ne peuvent pas rester sans eau. Ici, on est équipé d'abreuvoirs avec une résistance en-dessous qui chauffe l'eau" précise Sébastien Detaille.

Nourrir un peu plus les animaux

Forcément, avec ces températures, les vaches sont dans les étables. Elles n'ont qu'une chose à faire, manger. "On a un ensilage d'herbe qu'on récolte l'été dans les pâtures, qu'on stocke dans un silo. On le redistribue l'hiver pour les bêtes et en température très froide comme ceci, elles mangent un peu plus, donc il faut en mettre un peu plus à chaque bête".

A plus de 600 mètres d'altitude, les agriculteurs et les animaux sont prêts à affronter les températures glaciales annoncées.