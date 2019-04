Vague d'attaques de pharmacies à la voiture-bélier en région liégeoise: deux suspects arrêtés

Les attaques à la voiture-bélier font régulièrement l'actualité ces derniers temps un peu partout en province de Liège. Cela a été particulièrement vrai au cours des deux dernières semaines. Cibles principales: les pharmacies. Un suspect mis sous les verrous le mois dernier est toujours incarcéré. Un autre vient d'être interpellé et est passé aux aveux.

Le Parquet de Liège fixe au 13 avril le début d'une recrudescence des attaques réalisées avec des véhicules volés. C'est en fait la date du vol d'une voiture utilisée pour une série de onze faits commis du 17 au 19 avril à Liège, Flémalle et Huy.

Les 21 et 22 avril, une deuxième série de cambriolages a suivi, accomplie au moyen d'une autre voiture, volée à Liège. Quatre faits ont été commis à Liège le 21 et un à Awans le 22. Après ces attaques, un mineur d'âge a été arrêté. Il est en aveux pour celles réalisées à Liège.

Mais les cambriolages à la voiture-bélier des deux dernières semaines avaient été précédés par d'autres. Une vingtaine, en février et mars. Là aussi, les pharmacies étaient prioritairement visées que ce soit à Boncelles, Nandrin, Herstal, Saint-Georges, Seraing ou Ivoz-Ramet. Mais des supérettes et stations-service avaient aussi été attaquées. Le 22 avril, après un vol à Esneux, la voiture des malfrats avait été interceptée à Neupré. Un adulte et deux mineurs avaient été interpellés. Le mandat d'arrêt délivré à l'encontre du majeur a été confirmé ce mercredi.