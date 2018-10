Vaches connectées : du pis à l'appli

Dans l’étable, les vaches portent toutes un collier. Une simple sangle, réglable, un peu comme nos ceintures de pantalon. Chaque collier est équipé d’un petit boîtier qui récolte des informations sur la vache et les transmet à l’agriculteur, comme ses déplacements ou le nombre de ses ruminations. " Une vache en bonne santé rumine au moins 500 fois en 24 heures ", précise l’éleveur. Les données collectées permettent aussi de repérer une vache en chaleur qui aura tendance " à se déplacer beaucoup plus que d’habitude, à grimper sur les autres et à se laisser grimper dessus ".

Jean Devillers, éleveur à Marchin a adopté le système il y a plusieurs années. Ce vétérinaire de formation a appris à écouter les conseils de son smartphone. Et ce matin, son téléphone lui dit d’aller inséminer l’une de ses vaches. " L’application me dit de le faire ce matin et pas hier soir ou pas ce soir ", confirme-t-il en pressant le pas.

En un coup d’œil, l'application mobile permet de repérer les éventuels problèmes. - © RTBF

Les données sont transmises directement sur le smartphone de l’éleveur qui peut les consulter en tout lieu et à tout moment. Le visuel de l’application devrait là encore parler aux sportifs : une série de graphiques, des courbes et des camemberts assez simples à interpréter. " Il y a une fenêtre sur les vaches à inspecter qui ne ruminent pas assez ou qui semblent avoir un problème de mobilité ", détaille Jean Devillers. Sur le deuxième écran, l’éleveur a accès à la liste des bêtes en chaleur.

Plus de confort pour l'animal...

Cette technologie serait un plus pour le confort des animaux. " Ce n’est plus une gestion tournée vers l’ensemble du troupeau, mais vers l’individu ", analyse Carlo Bertozzi de l’Association wallonne de l’élevage. " On va repérer ce dont chaque animal a besoin en matière d’alimentation, on va aussi plus vite détecter un animal malade, prendre des mesures préventives et donc limiter les médicaments ". Jean Devillers va dans le même sens : " on manipule beaucoup moins les bêtes puisqu’on ne les manipule qu’au moment optimal. Je ne les embête pas et mes vaches sont moins stressées."

Et pour l'éleveur

L’éleveur aussi y trouverait son compte. Grâce à cette technologie, il passe moins de temps dans son étable, à observer le comportement des bêtes et dispose donc de plus de temps libre. " Aujourd’hui, travailler 12 heures par jour, ça n’est plus normal si on veut avoir une vie sociale ", estime Jean Devillers. Selon lui, cette technologie permet donc d’être " tout efficace, tout en travaillant seulement 7 ou 8 heures ". A l’heure où les jeunes générations se détournent de la profession, il voit là un argument de taille pour les inciter à reprendre l’exploitation de leurs parents. D’ailleurs, si celui qui travaille avec son épouse et ses trois fils a choisi d’équiper son exploitation, ça n’est pas tout à fait innocent. " Quand mes fils ont commencé à travailler dans la ferme, il y a une quinzaine d’années, je trouvais qu’ils n’étaient pas suffisamment présents. On a mis en route cette technologie pour permettre la compatibilité avec la vie sociale et la vie de famille. "

En plus des nouvelles technologies, Jean Devillers a une autre passion : le football. Aujourd’hui, c’est le smartphone en poche et l’esprit léger qu’il part soutenir son équipe préférée.